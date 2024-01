GRAND REPORTAGE - Trafic de drogue : l'enfer des habitants d'une cité de Marseille aux mains des dealers

À la Busserine, dans le XIVe arrondissement de Marseille, tout le monde doit vivre avec les trafics de stupéfiants. Un quartier dans lequel il n’est pas simple d'amener une caméra. Une équipe de TF1 s’est immergée dans le quotidien des habitants, et a même eu accès à point de deal. Un grand reportage diffusé ce mercredi soir dans le 20H.

C’est un quartier que ses habitants rêvent de fuir. Un quartier où les ordures pleuvent au pied des immeubles parce que les ascenseurs ne fonctionnent plus depuis six ans. Un quartier où les enfants, pour se rendre à l’école, doivent (littéralement) slalomer entre les débris, dressés tels des barrages par les trafiquants de drogue pour empêcher la police de venir jusqu’à eux. "C’est Mario Kart un peu", plaisante l’un des dealers, au micro de TF1. Bienvenue à la Busserine, dans le XIVe arrondissement de Marseille. Notre grand reportage exceptionnel, diffusé ce jeudi dans le JT de 20H, offre une plongée inédite dans la vie de cette cité des quartiers nord, jusqu'au cœur de l’un de ses points de deal.

Dans un rayon de 500 mètres, trois points de vente de drogue, pour deux cabinets médicaux. Et une galerie de portraits comme on en voit peu. Le docteur historique du quartier, inquiet que personne ne lui succède à son départ à la retraite. Un nonagénaire handicapé qui n’a plus quitté son appartement depuis près de quatre ans, et qu’un seul auxiliaire de vie ose venir voir chez lui. Une mère de famille incapable d’empêcher rats et cafards de pénétrer son intimité, malgré ses efforts pour colmater les trous dans ses murs. Un dealer soucieux de montrer à la télévision que clients et journalistes sont bien accueillis… Ici, quatre habitants sur dix sont au chômage et vivent en dessous du seuil de pauvreté.