VIDÉO - "On va laisser passer les mamans" : au cœur du point de deal d'une cité des quartiers nord de Marseille

La cité de la Busserine, dans les quartiers nord de Marseille, est contrôlée par les dealers. TF1 a eu exceptionnellement accès à l’un des points de deal. Des images rares, permettant de mesurer l’ampleur de la mainmise.

L’un des trois points de deal de la cité de la Busserine, dans le XIVe arrondissement de Marseille, est situé juste en face d’une école maternelle. Dans le cadre du grand reportage diffusé ce jeudi au JT de 20H, les caméras de TF1 ont pu pénétrer au cœur de cette entreprise illégale, les dealers s’avérant soucieux de montrer à la télévision que clients et journalistes sont bien accueillis et en sécurité... Une version contredite par les impacts de balle sur les murs du hall de l’immeuble.

Au pied de cette copropriété de 15 étages, dont près de la moitié des logements sont squattés, et où il n’y a plus ni ascenseurs, ni électricité qui fonctionnent dans les parties communes, les ordures, jetées par les fenêtres, jonchent les alentours. Au petit matin, un guetteur est confortablement installé sur une chaise pliante, une liasse de billets dans une main. Juste devant la porte de l’école. "C’est l’endroit où la police peut moins nous attraper", explique-t-il.

"On n’est pas là pour faire chier les gens"

Le point de deal, à peine quelques mètres plus loin, est bien ouvert. "Alors la famille, fallait quoi ?" Le commerce y est tenu par une vingtaine d’adolescents. Le plus vieux a 18 ans. "Ici, on est dans le charbon, c’est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7", détaille l’un de nos guides, en ouvrant un sachet contenant le stock à écouler dans la cage d’escalier, où les clients défilent toute la journée. "Montez, montez, ne vous inquiétez pas", les prévient-on, pour ne pas que la caméra les dissuade.

Des mères de famille, avec courses et enfants, se frayent un chemin sur les marches encombrées. "On n’est pas là pour faire chier les gens, on est là pour faire de l’argent, insiste un dealer. En vrai, ça se passe plutôt bien avec les habitants. Après, ça dépend lesquels… Et ça dépend pourquoi aussi. Il y en a qui ne sont pas d’accord avec certains trucs qu’on est obligés d’avoir." Manière de dire que ce petit monde cohabite tant bien que mal. Tant que leurs règles sont appliquées.

Trafic de drogue, l'enfer des habitants : notre reporter raconte Source : TF1 Info

Les dealers contrôlent l’immeuble, mais aussi ses alentours. "Ça, c’est des petits barrages. Il y a un petit blocage sur cette route, pour que personne ne puisse y accéder. Par ici tu peux venir mais voilà faut ralentir, nous montre-t-on, en direction des poubelles et autres caddies savamment disposés sur les voies. C’est un petit jeu, c’est Mario Kart un peu."

Pourtant, toute l’organisation est minutieuse. Sérieuse. En plus des guetteurs, une sorte de vigile est positionné à l’entrée de l’immeuble. "On appelle ça le portier. Il ne laisse personne rentrer dans le bloc tant qu’il ne l’a pas fouillé. Faut qu’il sache absolument qui est la personne. Soit elle habite là, soit c’est un client. Elle a un sac, elle pose son sac là, elle a un casque, elle pose le casque là. Il la trouve bizarre, il lève le t-shirt, on fouille." Tout à coup, l’interview est interrompue.

Une petite "attaque de police"

Une voiture de police passe par là. L’alerte est donnée, à coups de hurlements rauques successifs, devant les enfants rentrant de l’école. Rien de bien folichon, selon notre interlocuteur : "Normal, c’est rien. Une petite ‘attaque de police’. Le guetteur a crié, tranquille. Regarde, le barrage les a ralentis. Ils sont encore là-bas… Y a vraiment rien à gratter pour eux ici. Faut nous laisser faire notre business. C’est la deuxième fois en une petite quinzaine de minutes, mais ça stoppe pas trop le trafic." De fait, les policiers interviennent, en l’occurrence pour une altercation entre deux habitants de l’immeuble, puis repartent, sans accorder la moindre attention aux dealers.

À la Buisserine, dans un rayon de 500 mètres, on trouve deux cabinets médicaux et trois points de vente de drogue. Dans ce quartier, quatre personnes sur dix sont au chômage et vivent en-dessous du seuil de pauvreté. De quoi rendre séduisant l’argent de la drogue. Sans en faire pour autant une fatalité. "Moi, j’habite là, à deux pas de ces réseaux, mais je n’ai jamais guetté, jamais vendu, nous confie un jeune homme. Derrière moi, des gens se sont battus pour que je ne m’éloigne pas du droit chemin." Il parle des membres des associations. Les éducateurs. Il en est devenu un à son tour.