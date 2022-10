Grande distribution : la sobriété en rayon

Sous traiter la gestion énergétique des magasins, c’est le travail d’une entreprise créée il y a neuf ans. Dans un lieu tenu secret, les techniciens pilotent à distance plus de 3 000 bâtiments de 700 à 90 000 mètres carrés. Pour les magasins, l’économie mensuelle se compte en milliers d’euros car en plus de l'éclairage, l’agence pilote aussi la climatisation et le chauffage.