Grande-Synthe : un climat délétère et une enquête complexe

La ville de Grande-Synthe est terriblement éprouvée après la mort de Philippe Coopman. Depuis, deux adolescents ont été mis en examen pour assassinat, mais l’un de leurs proches a été agressé à son tour. Les autorités craignent une flambée de violence.

La présence policière est renforcée après l’agression d’un jeune de quinze ans, le samedi 20 avril, à Grande-Synthe. La tension et l’inquiétude montent dans cette ville de 20 mille habitants. Le mardi 16 avril, Philippe, 22 ans, est tabassé à mort sur un parking, par trois individus. Très vite, deux mineurs sont interpellés puis mis en examen. Le premier, quatorze ans, est connu de la police pour des faits de violence, le second pour des vols.

Quatre jours plus tard, dans un coin reculé de la commune, c’est autour du cousin de l’un des agresseurs présumés d'être roué de coups et dépouillé par des individus cagoulés. Il a été hospitalisé. Pour sa mère, il s’agit d’une vengeance. Depuis quelques jours, elle et ses enfants reçoivent de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Son fils de quinze ans n'est pourtant pas mis en cause dans l’assassinat de Philippe.

De nombreuses questions restent en suspens sur les circonstances de la mort de Philippe. Est-il tombé dans un piège ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.

TF1 | Reportage B. Guénais, J. Quancard, G. Aguerre