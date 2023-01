Gratuité, coupures d'électricité et baisses de production… La CGT Énergie veut frapper fort contre la réforme des retraites

Des initiatives qui sont toutefois illégales et vivement critiquées par le gouvernement. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a estimé mardi matin sur Europe 1 que "ce n'est pas la CGT qui décide en France" et qu'elle ne fait "pas la loi". Il a dénoncé des coupures et des opérations de gratuité "inacceptables" tandis que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a encouragé sur RMC les personnes concernées par les coupures à porter plainte. "C'est de l'intimidation, et ce n'est pas légal", a-t-elle rappelé en mettant en garde contre le risque de "casser" certaines installations industrielles si l'électricité est arrêtée.

"Eux, ils sont dans l'inaction face aux factures énergétiques, ils sont dans l'inaction face aux coupures malgré la trêve hivernale des usagers, quand on fera de la gratuité, on verra s'ils porteront plainte parce qu'on a fait de la gratuité à un hôpital et on verra ce que la population répondra à ça", rétorque Fabrice Cadour. "Je pense que ceux qui nous attaquent les premiers, c'est le gouvernement et maintenant, ils s'offusquent parce qu'on répond de manière un peu plus virulente. Et bien nous, on s'indigne, et on répond".

Et le secrétaire général de la CGT Mines-Énergie d'assurer : "Comme on attend que le gouvernement réagisse, mais qu'il paraît plutôt obtus dans ses positions, nous, on se prépare à durer puisque de toute façon, on ira jusqu'au retrait. Le 31 dans la rue, les 26 et 27 dans nos entreprises et sur notre outil, tout comme le 6, 7 et 8 et on ira au bout de cette bataille pour faire retirer ce projet".