VIDÉO - Gravir la Tour Eiffel à pied : l'incroyable exploit de six résidentes d'un Ehpad

Leur entrainement a débuté il y a six mois à peine. Les nonagénaires se sont entrainées sans relâche dans les escaliers de cet Ehpad de Troyes. Une préparation rigoureusement suivie par Geneviève, 97 ans. "C'est un peu difficile, m'enfin bon !", lance-t-elle dans la vidéo en tête de l'article. Les autres résidents admirent leur ténacité : "Je ne sais pas si je l'aurais fait, parce que je suis un peu faignante ! Il faut être courageux pour le faire", admet une autre résidente dans la vidéo en tête de l'article.

À Paris, le top départ a été lancé ce lundi en fin de matinée. Les premières marches sont plus simples que prévu pour certaines résidentes. "Je croyais que c'était plus difficile !", affirme Monique, 89 ans. Mais les escaliers de la tour Eiffel sont plus raides que ceux de l'Ehpad. Malgré les difficultés, elles continuent de grimper. Leur préparateur physique, Jérémie Vandevelde, est très fier d'elles. "Ce qui est très important, c'est cette cohésion qui les motive à aller chercher encore plus loin. Parce qu'elles voient une personne montée, elles se disent : 'Moi aussi, j'ai envie de monter !", explique-t-il en souriant.