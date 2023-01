VIDÉO - Grève du 19 janvier contre la réforme des retraites : comment la mobilisation se prépare à Lille

Dans l’entreprise ERTP qui fabrique des pompes industrielles, la question fait débat. La plupart des 40 ouvriers ne descendra pas dans la rue ce jeudi, y compris ceux qui s’opposent à la réforme. "Je vais venir en entreprise et je vais travailler mes huit heures. Je n’ai jamais fait grève tout au long de ma carrière et je ne pense pas que je vais commencer maintenant", affirme Pascal Delecaut, ouvrier. "Les grandes entreprises peuvent le faire. C’est plus compliqué pour les petites. La conjoncture actuelle est difficile. On doit contenter des clients et si on n’arrive pas à les satisfaire, ils iront peut-être ailleurs et demain, on n'aura peut-être plus de travail", estime Laurent Cordonnier, chef d’équipe.