Réforme des retraites : transports, carburants, poubelles... Ce qui bloque encore cette semaine

Les camions-poubelles parisiens peuvent à nouveau se décharger dans les trois incinérateurs de déchets, débloqués, soit grâce à des réquisitions soit grâce à la fin des mouvements de grève. Mais des syndicalistes sont venus filtrer et ralentir les camions. Selon la mairie de Paris, la situation s'améliore. Le stock de déchets non ramassés est passé de 9800 tonnes samedi à 7828 tonnes dimanche. Mais un nouveau préavis de grève dans une entreprise privée pourrait perturber le ramassage dans certains quartiers.

"La mobilisation sera forte" mardi, prévient Frédéric Souillot (Force ouvrière). "On a compris que c'est par la mobilisation et la grève reconductible qu'on pouvait avoir le retrait. Donc on va continuer."