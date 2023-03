VIDÉO - Grève du 28 mars : des perturbations importantes ?

Au pas de course, il faut rattraper son train et ne surtout pas perdre de temps. Devant cette gare parisienne, ce lundi soir, les voyageurs sont inquiets. C'est le début d’une nouvelle journée noire dans les transports. C'est confirmé, la SNCF prévoit un trafic très perturbé. Seuls, trois TGV sur cinq circuleront, un TER sur deux et un Intercité sur quatre seulement la journée et aucun ne circulera la nuit.