Grève contre la réforme des retraites : une mobilisation en hausse ce mardi par rapport au 19 janvier

Au total, onze mille policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 4000 à Paris. À 15h30, six interpellations étaient recensées dans la capitale, selon la préfecture. Dans l'après-midi, quelques incidents ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des ultra dans le quartier de Montparnasse avec, au moins, deux vitrines cassées. Une intersyndicale doit se réunir à partir de 18h au siège de Force Ouvrière pour décider des suites du mouvement, et probablement annoncer au moins une nouvelle journée de mobilisation.