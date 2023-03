VIDÉO - Les grèves reconductibles ravivent le spectre de la pénurie de carburants

Lors des précédentes journées de mobilisation, la grève dans les raffineries et dépôts de carburant n'avait pas perturbé les livraisons dans les stations-service. Le 31 janvier, alors que la CGT recensait entre 75 et 100% de grévistes dans les sites TotalEnergies, l'approvisionnement en carburant n'avait pas souffert. Le 7 février, la mobilisation semblait même en baisse : la grève n'avait duré que deux jours au lieu des trois initialement prévu, là non plus, sans effet sur les livraisons en essence et diesel.

Pour la mobilisation du 7 mars, la décision de possibles grèves reconductibles sera prise "en fonction de ce qu'il se passera le 7 mars", a précisé la secrétaire générale adjointe de la CFDT, Marylise Léon. De son côté, la CGT a dit vouloir "la généralisation des grèves et non la grève générale" et son secrétaire général a appelé à ce qu'il y ait "un maximum de monde qui ne travaille pas le 7 mars" en enjoignant les "commerçants, les artisans, les petits patrons" à soutenir le mouvement.