Galère dans les transports : pour combien de temps ?

Comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article, le parvis est clairsemé devant la gare de Dole dans le Jura, ce mardi matin. En moyenne, seul un TER sur six est en service. Plus à l'ouest, à Niort (Deux-Sèvres), des transports en commun sont aussi perturbés. Avec la moitié des bus supprimés ce matin, difficile pour certains salariés d'arriver à l'heure. En région parisienne, à Juvisy-sur-Orge, une autre question taraude les voyageurs : le mouvement est reconductible. Et, du coup, comment s'organiser sur un plus long terme ? "Je pense que je vais demander à mes parents de m'emmener en voiture, pour aujourd'hui, je vais me débrouiller", assure un quidam. "Je ne souhaite pas que ça soit reconductible, quand je quitte le boulot le soir, c'est vraiment difficile de trouver le transport", ajoute un autre.