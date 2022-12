Grève à la SNCF ce mercredi : une mobilisation suivie ?

Cette grève fait suite à trois journées de mobilisation sur la question des salaires, les 6 juillet, 29 septembre et 18 octobre. Une première augmentation avait d'ailleurs été accordée à l'issue de la grève de juillet. Mais l'inflation n'a pas ralenti depuis, atteignant même +6,2% en novembre sur un an. La CGT-Cheminots demande donc une hausse de salaire au moins équivalente et surtout, la rétroactivité au 1er janvier 2022. SUD-Rail demande 400 euros brut en plus par mois pour tous et la CFDT-Cheminots un 13e mois en plus d'augmentations de salaire. Quant à l'Unsa-Ferroviaire, seul syndicat n'appelant pas à la grève, elle souhaite voir les salaires augmenter d'au moins 5%.

Ces demandes doivent être étudiées à partir de mercredi alors que plusieurs sessions de négociations cruciales doivent se tenir entre le groupe public et les différents corps de métiers. Le but : éviter des mouvements de grèves pour les fêtes de fin d'année. Les contrôleurs, qui doivent être reçus jeudi, menacent en effet de cesser le travail pour les week-ends de Noël et du Nouvel An alors que les aiguilleurs doivent s'asseoir vendredi avec la direction pour obtenir plus de recrutements et un salaire plus en adéquation avec leurs responsabilités.