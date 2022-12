Grève à la SNCF : comment savoir si votre train est maintenu (ou pas) ce week-end

Afin de permettre aux voyageurs d'obtenir des informations sur leur trajet, la compagnie ferroviaire a mis à leur disposition un navigateur de recherches sur son site Internet où il suffit d'entrer son numéro de train et sa date de départ. La SNCF recommande de le consulter "la veille (du départ) à 17 heures" pour que l'information soit la plus fiable possible.

Les clients recevront également les informations relatives à leur déplacement par SMS ou encore par mail. Ils sont encouragés à avancer, dans la mesure du possible, leur départ : avec près de 120.000 places encore disponibles ce mercredi 21 et jeudi 22, contrairement aux trajets proposés tout au long du week-end de Noël, déjà complets depuis des semaines.