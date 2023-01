Combien de manifestants contre la réforme des retraites ? Les premiers chiffres

À Marseille (Bouches-du-Rhône), connue pour ses grandes manifestations, près de 13.000 personnes s'étaient mobilisées en 2010 contre la réforme des retraites, qui décalait l'âge de départ de 60 à 62 ans. Treize ans plus tard, ce jeudi, les participants étaient toujours aussi nombreux. Plus à l'ouest, à Nantes (Loire-Atlantique), autre haut lieu de la contestation sociale, ils étaient 10.000 manifestants selon les syndicats en 2010 et 25.000 en 2019 contre la retraite à points. Ce jeudi, 30.000 personnes ont battu le pavé, selon les premières estimations des syndicats. "Les gens défendent leurs droits donc on va dans le bon sens", estime une manifestante dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.