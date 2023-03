"Il commence à y avoir une petite désorganisation" : 8e journée de mobilisation clairsemée à Nice

C'est la huitième journée de mobilisation ce mercredi et le texte de loi poursuit son chemin parlementaire. Pourtant, pas de découragement chez ces manifestants. Pour certaines manifestantes, "il faut toujours y croire", alors que d'autres prévoient qu'ils vont "finir par lâcher".

Du côté des passants, sur le chemin du cortège, on sent une légère lassitude. Ce mercredi, le cortège est beaucoup plus clairsemé que lors des précédentes manifestations, avec trois fois moins de participants. Les syndicalistes décident de changer le parcours et de se scinder en deux.