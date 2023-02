VIDÉO - Combien de manifestants ce mardi ? La tendance des premiers chiffres

La tendance est la même dans une autre ville moyenne, celle de Morlaix, dans le Finistère. Dans cette commune de près de 15.000 habitants, le cortège comprenait 4000 personnes ce mardi matin, une foule moins dense que la semaine dernière, où 10.000 personnes ont été comptabilisées par les autorités.

La contestation s'est aussi faite entendre dans la matinée dans les rues de Nantes, en Loire-Atlantique, où les manifestations sont fréquemment très suivies. Ils étaient 28.000 à battre le pavé le 31 janvier selon la police, 65.000 selon les syndicats. Aucun chiffre n'a pour l'heure été remonté à la mi-journée ce mardi, mais à en croire les images tournées sur place, le rendez-vous a été à nouveau très suivi, y compris par des agriculteurs. "Il y a le problème de la pénibilité et de l'âge, les deux couplés font qu'on n'a pas envie de travailler jusqu'à 64 ans", explique Guillaume, un producteur de lait.

À Marseille en revanche, la foule était très disparate sur le Vieux-Port, une mobilisation en baisse par rapport à la semaine passée, lorsqu'une marée humaine avait déferlé au même endroit. Le décompte des manifestants n'a pas encore été publié non plus. Mais les revendications, elles, restent identiques. "Avec la quantité de jeunes qui cherchent à travailler, il faudrait plus répartir le travail plutôt que de nous faire partir plus tard", estime une jeune femme.