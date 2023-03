Grève contre la réforme des retraites : des perturbations attendues dans l'aérien jusqu'à samedi matin

La DGAC a demandé aux transporteurs de "réduire leur programme de vols de 20% sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La part des programmes de vols supprimés et les aéroports concernés sont exactement les mêmes que mardi et mercredi. Pour ces deux journées, Air France avait dit prévoir d'assurer "près de huit vols sur 10" tandis que la low-cost Transavia, membre du groupe Air France-KLM et présente sur le court et moyen-courrier, a annulé 30% de son programme, soit entre 40 et 50 trajets non assurés par jour.