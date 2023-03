Une journée noire ? Les premiers chiffres des manifestations de ce mardi 7 mars

À chaque journée de mobilisation, c'est Marseille qui donne le la. Lors de la journée record du 31 janvier, les syndicats y avaient compté 200.000 participants, la police 40.000. Ce mardi matin, ils étaient 245.000 selon les organisateurs. Blocages, sabotages... Le mot d'ordre s'est durci. "Ça fait à peu près 40 ans, je pense, qu'on n'allait plus manifester, témoigne un couple de seniors venu prendre part au cortège marseillais. On approche de l'échéance et il faudrait quand même que le gouvernement prenne conscience du mécontentement général."

Dans la foule venue battre le pavé de la cité phocéenne lors de cette sixième journée de mobilisation, des salariés du public et du privé, mais aussi des jeunes, et même des très jeunes. "Moi, ça me concerne parce que c'est mon futur. Bon, là, je suis encore en troisième au collège, mais c'est mon futur à moi : je n'ai pas envie de me tuer à la tâche", lance une adolescente.