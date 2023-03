Éboueurs en grève : les poubelles s'entassent dans les rues

Mauvaise surprise dans les rues de Saint-Brieuc ce matin. Pour le deuxième jour consécutif, les éboueurs ne sont pas passés. Il est difficile de travailler dans ces conditions pour Camille Blanchard, responsable de la poissonnerie “Flomer” à Saint-Brieuc. Elle accumule les déchets dans son arrière-boutique. "On a six filets de coquilles qui ne vont pas être ramassés, on ne sait pas quand", dit-elle dans le sujet.