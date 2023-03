VIDÉO - Face à des milliers de tonnes de poubelles, des éboueurs grévistes finalement réquisitionnés

Selon la préfecture, il y a urgence pour limiter les risques sanitaires et d'incendie. Dans la journée, la mairie leur a remis une liste de plus de 4000 agents. Ceux qui refuseront de se remettre à la tâche risquent six mois de prison et 10.000 euros d'amende. L'annonce est prise avec un certain fatalisme par les grévistes. Une fois les éboueurs réquisitionnés, le retour à la normale prendra du temps. Il faudra ramasser 9000 tonnes de déchets, puis les évacuer. Or, en Île-de-France, trois centres d'incinération sur quatre sont toujours bloqués.