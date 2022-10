Grève dans les centrales : des coupures cet hiver ?

Les grévistes sont toujours là et la centrale de Gravelines tourne encore au ralenti depuis six jours. Concrètement, pour l'instant, les agents stoppent les opérations de maintenance, notamment sur l'un des six réacteurs de la centrale. RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, estime dans son dernier rapport qu'une prolongation du mouvement social aurait des conséquences importantes sur le cœur de l'hiver, concrètement, des coupures d'électricité.