Grève dans les transports : un week-end galère en perspective

Les derniers trains partent de la gare de Bordeaux-Saint-Jean avant la grève. Aucun TGV ne roulera demain sur l'axe Paris-Bordeaux-Toulouse. Il n'y aura aucun train régional non plus au départ comme à l'arrivée de Bordeaux. Dès ce soir, les voyageurs cherchent des solutions pour trouver un train. À Paris, la situation ne sera guère meilleure, car l'ensemble du réseau RATP est touchée. Dans le métro, huit lignes seront fermées et les autres, perturbées. Sur le réseau des trains de banlieue, comptez au mieux un train sur deux sur les lignes A et B du RER. Là aussi, il va falloir s'organiser.