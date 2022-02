Dès mardi, "la municipalité fera intervenir en urgence des sociétés pour protéger la santé et la sécurité des Marseillaises et des Marseillais afin de ramasser le surplus de poubelles qui bloquent les rues et qui constituent un risque d’incendie et un danger de pollution des eaux et des milieux naturels", ajoute-t-il. Avec le vent, la municipalité dit craindre que des grandes quantités de plastique n'atterrissent dans la mer Méditerranée.

La collecte des déchets est une compétence qui incombe normalement à la métropole Aix-Marseille-Provence, dirigée par Martine Vassal, du parti Les Républicains. Cette dernière, à qui le tribunal administratif de Marseille a donné raison samedi, avait assigné la veille en référé le syndicat FO, majoritaire à la ville et à la métropole, afin de demander la levée des blocages des centres de transfert et des garages où sont entreposés les camions benne, empêchant les non-grévistes de travailler librement.