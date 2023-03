VIDÉO - Grève des éboueurs à Paris : des conséquences qui se font sentir

Dans le 3ᵉ arrondissement de Paris, un autre incident, plus tôt dans la semaine, aurait pu être dramatique. Un feu de poubelles s'était propagé à une conduite de gaz, et tout l'immeuble a dû être évacué. Les ordures s'entassent et les risques se multiplient aux pieds de Notre-Dame, mais aussi dans les quartiers très touristiques de l'Odéon, devant la Tour Montparnasse.