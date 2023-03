À Paris, des militaires sont-ils réquisitionnés pour ramasser les poubelles ?

Ce que nous a confirmé la caserne militaire Monge, située non loin, à 300 mètres de la rue Mouffetard. Contactée par TF1info, la caserne explique que la scène a eu lieu ce vendredi 17 mars au matin pour des raisons de sécurité et de salubrité. "Le service de casernement s’est occupé de débarrasser l’avant de la caserne car des détritus se trouvaient le long du trottoir et pouvaient provoquer un départ d’incendie, qui aurait pu toucher le bâtiment et remonter dans les étages."

D'autres photos ont ensuite été publiées sur Twitter par un journaliste de Libération, montrant l'éloignement des déchets de la rue Mouffetard. "Les sacs-poubelles sont toujours là mais désormais les tas sont un peu plus organisés." La gendarmerie nationale s'est depuis exprimée officiellement : "Fake news. Initiative localisée. Il s’agit simplement de gardes républicains en treillis qui reconditionnent les déchets pour des raisons de salubrité et - surtout - de sécurité aux abords de leur caserne de gendarmerie. Fin de l’histoire". Jeudi matin, plus de 9400 tonnes de déchets jonchaient les rues de Paris, selon nos informations.