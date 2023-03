Paris "sent le poisson pourri", la capitale moquée par la presse étrangère

La grève des éboueurs parisiens contre la réforme des retraites dépasse largement les portes de la capitale française. Et même les frontières de l'Hexagone. Depuis dix jours, une partie des éboueurs de la moitié des arrondissements de Paris sont en grève, et trois des quatre centres d'incinération sont fermés. Résultat : plus de 7000 tonnes de déchets s'amassent sur les trottoirs parisiens, pour le plus grand bonheur des rats.

La presse étrangère n'a pas manqué l'occasion pour moquer Paris. Et notamment au Royaume-Uni. Pour la BBC, "Paris se bouche le nez". "C'est sale, ça attire les rats et les cafards", peut-on lire sur le site du média anglais, rapportant les propos d'un Parisien. Le Daily Mail est plus tranchant. "Les rues sentent le poisson pourri", ironise le journal. "L'odeur du poisson pourri et d'autres aliments flotte dans le vent", poursuit le Daily Mail, alors que les éboueurs ont voté mardi la poursuite du mouvement au moins jusqu'au 20 mars.