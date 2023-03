VIDÉO - De la rue Poubelle au très chic 8e, nos images de Paris sous 7000 tonnes d'ordures

La capitale assommée d'ordures. Depuis une dizaine de jours, les éboueurs d'une partie des arrondissements de Paris sont en grève pour protester contre la réforme des retraites. La collecte des déchets n'y est plus assurée. En parallèle, trois des quatre centres d'incinération des ordures à proximité de Paris ne fonctionnent plus - en grève - et celui de Romainville est saturé. Résultat : il y aura bientôt plus de poubelles dans les rues de Paris que de Parisiens. En témoignent ces photos prises ces dernières heures par la rédaction de TF1info.