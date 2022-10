Grève des poubelles à Marseille : les éboueurs ont gagné la bataille

C'est le cliché marseillais, une grève des éboueurs et des poubelles qui débordent. Souvenir pas tout à fait inoubliable pour les touristes. Après une semaine de conflit, reprise du travail samedi matin. La métropole et le syndicat Force Ouvrière majoritaire ont trouvé un terrain d'entente, et il était temps. Près de 5 000 tonnes de déchets se sont accumulées sur les trottoirs. "Il y a les rats, les odeurs, les gens qui jettent des canapés, de tout dans la rue. On ne peut même plus marcher", déplore une habitante.