VIDÉO - Grève du 19 janvier : la grande débrouille des Français

Pour se rendre au travail ce jeudi 19 janvier, il va falloir faire preuve de stratégie. Élizabeth, une coiffeuse qui habite à plus de 100 kilomètres de son salon, a dû réorganiser sa journée. "Avec mon équipe, on va faire des heures décalées. Moi, je viendrai un peu plus tard, je finirai donc plus tard", explique-t-elle dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article. D'autres vont miser sur le télétravail, dont le recours s'annonce massif.