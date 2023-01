Grève du 31 janvier : plusieurs mairies seront fermées, mais est-ce vraiment légal ?

Maire de village ou de grande ville, ils sont aujourd’hui nombreux à prendre la même décision. À Paris, l'Hôtel de ville fermera l’accueil au public. Et des affiches, en soutien avec le mouvement social, orneront la façade. Action politique ou militante, le service public a pourtant une obligation de neutralité. Alors est-ce légal ? "La grève, oui, mais la manière dont elle est affichée par certaines mairies, non. Par exemple, afficher son soutien, ça ne sera pas possible", explique Anne-Charlène Bezzina, politologue et maître de conférence en droit public.