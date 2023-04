Grève du 6 avril : entre 600.000 et 800.000 manifestants attendus pour le 11e round

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. À l'appel de l'intersyndicale, les Français sont invités à manifester à travers le pays contre le projet phare du gouvernement. Selon les informations de TF1/LCI, les services de renseignement prévoient entre 600.000 et 800.000 personnes mobilisées sur l'ensemble du territoire et 379 actions. Une vigilance particulière sera mise sur l'Ouest de la France ainsi que les villes de Nice et de Marseille.

Du côté de Paris, les autorités prévoient entre 60 et 90.000 manifestants, avec environ 1000 éléments perturbateurs.

Le parcours de la manifestation sera sous haute surveillance. Le cortège s'élancera à 14h de l'esplanade des Invalides pour rejoindre la place d'Italie à 19h, en passant par l'avenue du Maréchal-Gallieni, le boulevard des Invalides, le boulevard Montparnasse, le boulevard Raspail, la place Denfert-Rochereau, le boulevard Saint-Jacques et le boulevard Auguste-Blanqui.

Face à cette mobilisation, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter la mobilisation de 11.500 policiers et gendarmes partout en France, dont 4200 à Paris afin "d'encadrer les cortèges, permettre la liberté de manifester et assurer la sécurité des personnes et des biens".