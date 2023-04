Réforme des retraites : entre 570.000 et près de 2 millions de manifestants en France ce jeudi

La tendance est la même ailleurs en France. À Rennes, habituelle place forte de la contestation, la préfecture n'a compté que 8500 manifestants et les syndicats 20.000. Même tendance à l'essoufflement dans d'autres métropoles de l'ouest, comme Nantes (15.000 à 50.000 personnes) et Brest (10.000 à 18.000), mais aussi dans le sud, à Nice (2400 à 20.000) et Marseille (10.000 à 170.000), ou encore dans le centre à Clermont-Ferrand (7500 à 20.000). Quelques villes faisaient cependant de la résistance et affichaient une participation du même ordre que le 28 mars, en particulier à Lyon (13.000 à 30.000) et Perpignan (4.700 à 15.000).