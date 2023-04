VIDÉO - Grève du 6 janvier : "Il y a une détermination intacte", assure Sophie Binet la nouvelle patronne de la CGT

Ce jeudi, à l’occasion de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, a fait part de sa motivation et de celles et ceux qui manifestent depuis le 19 janvier. "Cette journée démontre la détermination à continuer (…). Ce qu’on voit, c’est qu’il y a des hauts et des bas dans les chiffres, mais là, il y a une détermination des salariés, des jeunes, des grévistes (…) qui est intacte jusqu’au retrait de la réforme. On sait que dans les mobilisations sociales, il y a des phases avec des modes d’action qui peuvent être différents, c’est ça qui va continuer à nourrir la mobilisation sociale."