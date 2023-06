Grève du 6 juin contre la réforme des retraites : les premiers chiffres de la mobilisation

Ce n'était pas une mobilisation des grands jours à Arras. Environ 1500 personnes sont descendues dans les rues de la cité pas-de-calaisienne ce mardi 6 juin à l'occasion de la 14e journée de contestation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats. C'est deux fois moins que lors des pics du mois de mars. Le signe d'une fin imminente ?

"On n'en sait rien, on verra bien. Mais nous, on est toujours sur le terrain et on ne lâchera rien jusqu'au retrait de la réforme", répond un manifestant au micro de TF1 (voir la vidéo en tête de cet article). "Effectivement, le mouvement s'essouffle, mais l'important, c'est de montrer qu'on est toujours présents", poursuit un autre.