Avec le blocage des expéditions de carburants, faut-il redouter une pénurie ?

La direction de TotalEnergies a confirmé que les expéditions de carburant sont bloquées à la sortie de toutes ses raffineries. Pour autant, l'entreprise se veut rassurante : elle avait indiqué lundi qu'il n'y avait à ce stade "pas de manque de carburants" dans ses stations, ajoutant que "les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau élevé". Elle assurait aussi que ses équipes étaient mobilisées pour faire face à une demande qui pourrait être plus soutenue que d'habitude, disposant de moyens logistiques supplémentaires le cas échéant.

En outre, les raffineries elles-mêmes continuent de produire du carburant : de l'essence et du gazole qui devront jusqu'à nouvel ordre être stockés sur place, faute de pouvoir sortir. Quand les réserves sur site seront pleines, les raffineries devront s'arrêter, mais cela nécessiterait plusieurs jours, voire des semaines de blocages. En attendant, les 10.000 stations de France sont aujourd'hui bien approvisionnées, et elles pourront compter sur 200 dépôts de carburants. TotalEnergies, qui exploite le tiers des stations françaises, en contrôle 50 et détient des participations dans 27 autres. Autre élément de nature à rassurer les consommateurs : outre les dépôts qui se trouvent dans les raffineries, la France dispose de 200 dépôts qui permettent de ravitailler les réseaux de l'ensemble des enseignes de distribution de carburants, selon l'Ufip, porte-parole des pétroliers.