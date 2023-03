Grève du 7 mars : entreprises, salariés, parents... comment les Français vont s'organiser cette semaine

Plus de 60% des enseignants du premier degré devraient être grévistes mardi, selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. Pas de prévisions pour les collèges-lycées, les enseignants n'étant pas tenus de se déclarer 48 heures avant. L'établissement scolaire, pris comme exemple dans ce reportage, ne sera ouvert que le matin. Comment faire alors pour garder ses enfants l'après-midi ? "Heureusement, j'ai ma maman chez moi", assure une mère d'élève dans le sujet. "Mon mari et moi, on travaille. Je ne sais pas comment on aurait fait. Donc ce n'est pas évident quand il y a des grèves comme ça", dit-elle. "Je travaille de nuit donc je vais pouvoir venir chercher mes enfants à 11 heures", ajoute un père d'élève. Des services publics, comme certains bureaux de poste ou des mairies, seront également fermés ce mardi.