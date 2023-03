Transports, école, télétravail : à quoi ressemble le quotidien des Français un jour de grève ?

Pour cette sixième journée d'action contre la réforme des retraites, les syndicats avaient annoncé vouloir mettre la France "à l'arrêt". Comment composer avec cette actualité ? Exemple à Toulouse, avec cette maman toulousaine que le JT de TF1 a suivi en cette journée et qui doit filer au travail, malgré l'accueil impossible de sa fille à l'école en ce jour de perturbation. "J'ai déposé ma fille chez des amis. On s'organise avec les parents depuis le début de la grève pour se relayer et pouvoir garder les enfants", explique-t-elle. Les enfants sont comme toujours la grande préoccupation des couples en cas de grève. Un service minimum d'accueil est en place pour les écoles de l'agglomération.