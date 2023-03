VIDÉO - Retraites : le blocage des routes, nouveau mode d'action des grévistes

Même si la circulation était perturbée dès 6 heures du matin, les automobilistes aussi ont pris leur mal en patience et exprimé leur solidarité : "Ça bloque certaines personnes qui doivent aller travailler, mais s'il n'y a personne qui bouge, les choses ne bougeront jamais malheureusement", dit un conducteur. Sur un autre rond-point, même action coup de poing. Les routiers filtrent les accès de ce centre névralgique pour toute la logistique du Nord : "Le but, justement, c'est non pas de bloquer la France entière, c'est bloquer l'économie (...) pour que le gouvernement revienne sur sa réforme", précise Michel Dollé, dans le sujet en tête de cet article. "Il ne nous entend pas, il n'entend pas les syndicats, il ne nous reçoit pas. Quelque part, [les dirigeants] font la sourde oreille. Donc, nous, on est là aussi pour montrer qu'on est déterminé."