Grève du 7 mars : avec les expéditions de carburants bloquées, faut-il craindre une pénurie à la pompe ?

En attendant, les 10.000 stations de France sont aujourd'hui bien approvisionnées, et elles pourront compter sur 200 dépôts de carburants ; TotalEnergies, qui exploite le tiers des stations françaises, en contrôle 50 et détient des participations dans 27 autres. À l'automne, gouvernement et professionnels avaient initialement exclu tout risque de pénurie. Mais le mouvement lancé par la CGT pour obtenir des hausses de salaires avait bien fini par provoquer des pénuries historiques de carburants pendant trois semaines, en octobre.