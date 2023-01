VIDÉO - Grève du 19 janvier : une journée de galère et de débrouille dans les transports

Une affluence à laquelle les automobilistes d'Île-de-France n'ont pas été confrontés. La circulation y était même plus fluide qu'à l'accoutumée, de nombreux travailleurs ayant opté pour le télétravail. Dans les gares en revanche, ceux qui n'avaient d'autre choix que de se déplacer redoutaient une journée de galère. Et pour être sûr d'avoir une place dans le train, beaucoup se sont levés plus tôt.