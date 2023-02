Réforme des retraites : pourquoi les villes moyennes se mobilisent autant

De mémoire de syndicats pontivyens, aucune autre réforme n'a jamais autant mobilisé, et cela s'explique par le type d'entreprises présentes sur le territoire. "Pontivy est très présent au niveau de l'agroalimentaire, de la santé, des services et de l'industrie. Et ce sont vraiment des domaines qui sont particulièrement touchés par la pénibilité, le travail en trois-huit, le travail de nuit, les carrières des femmes hachées par les maternités", affirme Jennifer Vieau, secrétaire Union locale CFDT.