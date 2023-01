VIDÉO - Transports, écoles... Les secteurs touchés par la grève ce jeudi 19 janvier

Les voyageurs sont plus stressés et plus tendus que d’habitude dans les gares parisiennes. Demain, la journée s’annonce plus compliquée. Côté TGV, un train sur quatre est prévu dans l’est, un sur trois au nord et au sud-est et un sur cinq sur l’axe Atlantique. Pour les TER, ce sera un train sur dix en moyenne et seul l'Intercité Paris-Clermont fera un aller-retour. En Ile-de-France, pour les métros et RER, il y aura jusqu’à cinq fois moins de passage. Certaines lignes seront même totalement fermées.