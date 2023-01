Grève contre la réforme des retraites : un jeudi noir à venir ?

Sera-ce un bis repetita pour les raffineries ? La branche pétrole de la CGT, notamment, a appelé à plusieurs jours de grève. S'il n'a pas été constaté de ruée dans les stations-essence ce week-end, certains conducteurs s’organisent. "On craint effectivement la pénurie", confie un automobiliste.

Le front syndical est uni dans la fonction publique : certaines organisations de la police nationale ont appelé à manifester, et l’Éducation nationale pourrait aussi être très mobilisée, avec des appels dès mardi. Alors, du côté des parents, il faudra s’arranger, même si certains sont parfois dans la compréhension. "On fera peut-être appel à nos parents, sinon on va prendre une journée de congé", explique un père de famille, dans le reportage du 20H visible en tête de cet article.