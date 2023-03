Stations-services : faut-il s’attendre à une pénurie d'essence cette semaine ?

Face à la fronde des syndicalistes, le gouvernement a bandé les muscles. "On ne va pas laisser 65 millions de Françaises et de Français et un pays bloqués par quelques dizaines d'individus. Donc, la grève, (...) c'est évidemment un droit inaliénable, mais le blocage de quelques individus d'un pays (...), ce n'est pas possible", a lâché dimanche Roland Lescure, ministre de l'Industrie.

Ce lundi, c'est son collègue aux Transports Clément Beaune qui s'est montré rassurant, précisant que dans l'immédiat le gouvernement "prend des mesures d'anticipation" avec des stocks stratégiques "au plus haut niveau". Avant de prévenir : il "n'hésitera pas" à procéder à des réquisitions si des raffineries sont arrêtées.