VIDÉO - Vitrines cassées, incendies, pillages : après le 49.3, les images des dégâts à Rennes

À la nuit tombée jeudi, des centaines de manifestants parfois radicaux ont arpenté une partie de la ville. Sur leur passage, des poubelles incendiées, du mobilier urbain dégradé, et des dizaines de vitrines brisées. Certains se sont même attaqués au personnel de l'hôtel que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article. Quelques vigiles auraient été blessés, mais la direction, sans doute par crainte d'être ciblée à nouveau, n'a pas souhaité nous répondre. Ce touriste gallois, lui, a tout vu de sa chambre. "C'était surprenant au début et puis, quand ils ont attaqué la fenêtre, c'était plus effrayant et violent. Donc j'ai fermé les rideaux, et je me suis éloigné de la fenêtre", témoigne-t-il.