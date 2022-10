Grève : s'organiser aujourd'hui pour éviter le galère demain

Ce lundi matin, la course au train avait déjà commencé pour les voyageurs strasbourgeois. En cause, un premier mouvement de grève local à été organisé aujourd'hui, avant la journée d'action nationale prévue mardi. Ce sont deux jours de perturbations plus ou moins importantes. Alors, à chacun sa solution. Strasbourg, la ville du vélo, dispose de plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables. Pour beaucoup, c'est LA solution de dépannage. Les loueurs de vélos s'attendent donc à une demande plus importante.