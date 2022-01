Ce samedi à Marseille (Bouches-du-Rhône), les habitants sont venus avec leurs sacs poubelle pour crier leur ras-le-bol devant le siège de Force ouvrière. Des Marseillais désespérés par cette énième grève de la collecte des ordures. Face à eux, une poignée de responsables du syndicat majoritaire à la métropole. Le dialogue est tendu. "Ça fait depuis le mois d'octobre. On en est à la troisième grève et on ne peut plus quasiment sortir de chez nous", s'écrie une Marseillaise. Face à cette colère, les dirigeants de Force ouvrière refusent d'endosser la responsabilité du conflit avec la métropole. "Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous sommes des salariés et nous voulons à tout prix remettre notre ville au propre", explique Patrick Rué, secrétaire général FO.