Grève SNCF : quelles conséquences cet été ?

Plus de billets, cela veut dire plus de personnel pour s’occuper des trains à quai, mais aussi dans les centres de maintenance et technique. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de personnel dans ces endroits et que tous les TGV prévus pour cet été pourraient ne pas être prêts à temps, selon Fabien Dumas. Ce syndicaliste affirme que certains TGV circulent déjà sous dérogation pour retarder leur maintenance. Ils seraient donc plus susceptibles de tomber en panne que d’autres.