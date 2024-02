Grève des contrôleurs ce week-end : le PDG de la SNCF les appelle à "bien réfléchir"

Plusieurs syndicats appellent à la grève des contrôleurs les 17 et 18 février prochains. Interrogé sur RTL, le patron de la SNCF appelle à la responsabilité, après une série de mesures annoncées en début d'année. Si des perturbations sont à prévoir dans les gares, il promet toutefois que "toutes les villes seront desservies".

Week-end de galère en perspective dans les gares ? Les syndicats CGT et Sud-Rail appellent à la grève des contrôleurs les 17 et 18 février prochain, en plein milieu des vacances scolaires de la zone C (Ile-de-France) et au début de celles de la zone A (Bordeaux, Lyon, Grenoble). Une menace que déplore le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, interrogé ce mardi matin sur RTL.

"On augmente l'emploi, on augmente les salaires, on propose une plateforme de progrès social, je ne vois pas bien pourquoi en réponse, on aurait une perturbation pour les Français qui veulent partir en vacances", estime-t-il, appelant les syndicats à la responsabilité.

Ce n'est pas parce que on a la capacité de gêner les Français qu'on devrait obtenir plus Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou

"Je les appelle à réfléchir, à bien prendre la dimension des avancées qui ont été faites, elles sont sérieuses, elles sont solides, elles sont cohérentes. Et je le redis, on est prêt à traiter toutes les revendications, mais dans un processus à froid", a-t-il martelé, citant notamment la prime au travail des contrôleurs et la cessation progressive d'activité.

Pour tenter d'éviter le mouvement, la direction a déjà décidé du versement d'une prime supplémentaire de 400 euros en mars pour les cheminots, revalorisé l'indemnité de résidence pour les salariés habitant là où le marché immobilier est en tension, consenti à 3000 promotions supplémentaires, et décidé la création de 1100 emplois supplémentaires dont 200 contrôleurs.

"C'est compliqué de dire oui à tout, parce que c'est aussi le rôle de patron de dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas", observe Jean-Pierre Farandou qui insiste sur le besoin de "cohérence sociale" entre les différents métiers au sein du groupe, estimant que "ce n'est pas parce que on a la capacité de gêner les Français qu'on devrait obtenir plus".

À l'approche d'un week-end qui s’annonce perturbé dans les gares, "je regrette vraiment que la SNCF ne puisse pas être complètement au rendez-vous", affirme-t-il, promettant néanmoins que "toutes les villes seront desservies". "Si aujourd'hui, j'arrive à convaincre un contrôleur de ne pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances", espère-t-il.